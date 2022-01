Ministerul Sanatații a publicat, vineri, harta interactiva a centrelor de evaluare a pacienților cu COVID-19. 174 de centre funcționeaza in prezent in toata țara, iar harta se actualizeaza pe masura operaționalizarii centrelor de evaluare. Pentru fiecare centru sunt afișate adresa, programul de lucru și numerele de telefon. Harta centrelor de evaluare poate fi consultata AICI. […] The post HARTA centrelor de evaluare a pacienților cu COVID. 174 de centre funcționeaza in toata țara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .