Stiri pe aceeasi tema

- Președintele iranian, Hassan Rouhani, a declarat in cadrul unei intervenții televizate din cursul zilei de duminica ca 2020 a fost cel mai dur an din istoria națiunii, din cauza sancțiunilor americane și a raspandirii coronavirusului.

- Pandemia a blocat activitațile economice pentru multe dintre companiile din țara și le-a obligat la o reorganizare rapida și spontana in 2020 - un an previzionat a fi unul al investițiilor și dezvoltarii tehnologice. Noua era post-pandemica impune...

- Aproape 60% dintre romani declara ca starea de urgenta din ultimele trei luni a avut un impact asupra finantelor personale, se arata intr-un studiu iVOX desfasurat la cererea Raiffeisen Bank, in perioada 15-19 iunie, 2020. In consecinta, peste trei sferturi dintre respondenti (76%) si-au reevaluat comportamentul…

- In timp ce in Statele Unite ale Americii problemele cu aprovizionarea se adancesc pe zi ce trece, Europa se confrunta cu un surplus de carne. Iar Romania nu face exceptie. Timp de doua luni si jumatate, terasele si restaurantele au fost inchise, iar festivalurile - anulate. In aceasta ecuatie, avem…

- Pandemia de COVID-19 forteaza ONG-urile sa se reinventeze. Asa cum s-a intamplat in multe domenii, si-au mutat activitatea in mediul online si ofera servicii copiilor si parintilor care sunt acasa.

- Pandemia de coronavirus i-a facut pe romani sa sarbatoreasca diferit 1 Mai. Oamenii au renunțat la gratare și au mutat celebrii mici facuți in aer liber, in propria bucatarie. Iata cum a petrecut Connect-R cu ocazia acestei zile!

- Pandemia i-a prins pe doi tineri din Brasov intr-o expeditie prin Africa. Pentru ca nu mai au voie sa se deplaseze, vor petrece Pastele in Zimbabwe. Ceea ce nu ii supara prea tare. Locul in care s-au izolat seamana cu un colt de rai.

- OIM: Pandemia cu coronavirus este cea mai grava criza pentru angajați, dupa Al Doilea Razboi Mondial. 195 de milioane de locuri de munca vor disparea Pandemia de coronavirus ar urma sa duca la disparitia a 6,7% din numarul total de ore de munca la nivel mondial in cursul celui de al doilea trimestru,…