Harta Apocalipsei Imobiliare Jeff, proprietarul unei mici afaceri din statul american New Hampshire, a primit intr-o dupa-amiaza un telefon de la un vecin al sau: „Trebuie sa vii acasa acum! Este un tomberon imens in curte, un lacat se pune la ușa și un grup de indivizi iți rascolește locuința!” Omul nostru a lasat totul balta și a dat fuga acasa. Și-a gasit toate bunurile familiei in tomberon, altele aruncate in fața casei. Fara vreo notificare anterioara, banca i-a executat casa și i-a vandut-o la licitație cu doar cateva zile inainte. In doar cateva ore, tot ce agonisise intr-o viața de munca pentru soție și cele 3 fiice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

