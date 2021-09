Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 31 de afaceri din domeniul HoReCa sunt premiate de Google cu trofeul "Recenzia de Aur", ca apreciere a calitatii serviciilor si produselor oferite, reflectate in recenziile de pe Google Maps, a anuntat, luni, compania de tehnologie, informeaza Agerpres. Premierea are loc cu ocazia…

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului, Google anunta premierea celor mai apreciate afaceri din domeniul HoReCa, de pe Google Maps. Sunt premiate astfel 31 de afaceri din cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei si 4 domenii de activitate, cu cel mai mare rating pe Google Maps in regiunea si sectorul…

- De la 1 octombrie anul curent va fi aplicata cota de impozitare cu TVA redusa pentru serviciile de cazare, produsele alimentare și/sau bauturi, cu excepția producției alcoolice, transmite Noi.md. Deputații au votat, in unanimitate, in doua lecturi, un proiect de lege prin care este diminuata pina la…

- Cifra de afaceri a distribuitorilor din Retail și HORECA din Romania a atins nivelul record de 16,6 miliarde de lei in 2020, inregistrand o creștere cu 1,8% fața de 2019 și cu 35% fața de anul 2015, conform Keysfin. Specialiștii Keysfin estimeaza ca piața de distribuție locala in Retail și…

- Castigul salarial mediu nominal brut a fost, in iunie, de 5.779 lei, cu 84 lei mai mare decat in luna anterioara, in timp ce valoarea medie nominala neta s-a ridicat la 3.541 lei, in crestere cu 49 lei, raportat la perioada de referinta, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de…

- Campania de vaccinare in Romania nu are rezultate excelente, astfel ca tot mai puțini cetațeni iși manifesta interesul pentru imunizarea anti-Covid-19. Pentru ca amenințarea privind valul patru al pandemiei este tot mai mare și mai aproape, autoritațile au decis sa stabileasca noi restricții care vizeaza…

- Andrei Caramitru, fostul consilier al liderului USR Dan Barna, cere legalizarea marijuanei pentru a repune Bucureștiul pe harta turismului mondial. Acesta spune ca prin aceasta masura capitala Romaniei ar concura cu Amstedam. "Hai sa va șochez un pic . Bucuresti - noul Amsterdam. Am…