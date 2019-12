Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat noi reguli de circulație pe bulevardul 1Mai, str. Mihai Viteazul (la Policlinica Areni), str. Marașești și str. prof. Leca Morariu. Lucian Harșovschi a declarat ca cei care vor sa ajunga pe str. Marașești, venind dinspre Centru, trebuie sa faca dreapta…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat ca incepand de pe data de 16 decembrie 2019 vor fi introduse parcari cu plata pe alte doua strazi din municipiu. Lucian Harșovschi a declarat ca in baza hotararii luate de Consiliul Local, sistemul de parcare cu plata va fi introdus și pe strazile Vasile…

- Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a marcat Ziua Internaționala a Drepturilor Omului printr-o declarație politica intitulata ”Dreptul de a fi educați” in care trecut in revista principalele drepturi pe care le ale omul statuate in Declarația Universala a Drepturilor Omului document semnat in…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat ca punctele de colectare a deșeurilor vor fi supravegheate video. El a afirmat ca s-a luat aceasta decizie, dupa ce s-a constatat ca nu toți cetațenii respecta regulile de depozitare a gunoiului. De menționat ca municipalitatea a inițiat o campanie…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a declarat ca municipiul Suceava este pregatit pentru intervențiile la deszapzire. El a spus ca operatorul de salubritate are in stoc 600 de tone de sare și 250 de tone de material antiderapant. De asemenea, el a spus ca sint pregatite 14 autospeciale doate cu…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, s-a aflat astazi alaturi de colegii sai din Primarie intr-o acțiune de informare a sucevenilor privind colectarea selectiva corecta a deșeurilor. Acțiunea a avut loc in preajma punctelor de colectare nou amplasate pe raza municipiului Suceava. Harșovschi a lansat…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, anunța ca Primaria municipiului Suceava va adopta o serie de masuri ce vizeaza stimularea achiziționarii de mașini electrice, nepoluante. El a enumerat: utilizarea gratuita a locurilor de parcare destinate vehiculelor electrice din parcarile administrate de Primaria…

- Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat ca luni, 14 octombrie, a demarat campania de bugetare participativa cetațenii avand posibilitatea sa depuna proiecte pentru dezvoltarea zonei in care locuiesc in vederea finanțarii lor din bugetul anului 2020. ”A venit momentul sa te implici…