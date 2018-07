Stiri pe aceeasi tema

- O strada din Buzau este sunt un adevarat coșmar pentru șoferi. Și asta pentru ca toți intra in panica cand ajung la trecerea de pietoni. Motivul? Marcajele rutiere de la trecerea de pietoni sunt facute in 3 D, astfel ca dau impresia ca zebra este tridimensionala, iar conducatorii auto sunt nevoiți sa…

- Un copil de 10 ani, din Falticeni, a fost ranit ușor de-o mașina, in timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni, pe bicicleta și fara sa se asigure. Accidentul s-a produs ieri, pe strada Calea Obcinelor din Suceava. La volan se afla o femeie de 32 de ani, din Broșteni. Șoferița a fost verificata…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat ca pe strada Vasile Bumbac, aflata in curs de modernizare, se vor monta parcometre. El a mai spus ca pe strada Vasile Bumbac vor fi amenajate 39 de parcari laterale. Dupa incheierea proiectului, in toata zona centrala vor exista doar parcari cu plata.…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat ca astazi au fost finalizate lucrarile de modernizare a parcarii din apropierea Catedralei, de langa parcul MPO. Lucian Harșovschi a precizat ca dupa modernizare parcarea va avea 77 de locuri, fiind inlocuite și bordurile pe o lungime de aproape 500…

- Strada Ion Irimescu din municipiul Suceava a intrat in modernizare aceasta fiind prima lucrare de reabilitare rutiera din acest an, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. ”Dupa ce la sfarșitul anului trecut s-au reabilitat trotuarele, in aceasta primavara reabilitam total și partea carosabila a strazii…

- Viceprimarul Sucevei, Marian Andronache, a anunțat, astazi, ca in cartierul Burdujeni, pe strada Amurgului, va fi amenajat cel mai mare spațiu de joaca pentru copii din oraș. Marian Andronache a amintit ca in 2017 s-au realizat lucrari de montare de suprafața elastica pe zece locuri de joaca din oraș,…

- Odata cu apariția de noi zone rezidențiale ale Sucevei, municipalitatea a venit și cu propuneri de atribuire de nume arterelor de circulație care deservesc aceste zone.Conform unui proiect de hotarare inițiat de viceprimarul Lucian Harșovschi, care va fi discutat in ședința de Consiliu Local de ...

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Direcția Tehnic – Investiții, va executa, in data de 19.04.2018, lucrari de semnalizare orizontala si verticala, care vor avea ca obiectiv instituirea sensului unic pe strada Tatra, dinspre sensul giratoriu catre intersecția cu str. Marașești.