- Proiectul dezvoltat de compania Prime Kapital legat de viitorul mall din Pitești, din cartierul Tudor Vladimirescu, a facut pași importanți in ultima vreme. S-a obtinut acordul de mediu, au avut loc la sediul Primariei Pitesti cele doua dezbateri publice impuse de lege prin care s-a dat unda verde proiectului…

- Consiliul Județean Vrancea a aprobat documentația tehnico-economica la faza Documentație de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare, reabilitare, recompartimentare prin infiintare locuinta protejata «VENUS – Impreuna…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a solicitat curațarea arterelor din municipiu, deși in aceasta perioada este sezonul de deszapezire. „Orașul nu arata prea curat in aceasta perioada din cauza condițiilor meteo, motiv pentru care, chiar daca suntem in sezonul de deszapezire, care dureaza pana…

- Printr-un joc de cuvinte demn de un politician adevarat, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a anuntat vestea cea mare: au demarat lucrarile la stadionul nou, cel de 30.000 de locuri, al orasului. „S-a dat ordinul de incepere a lucrarilor”, spune cu mandrie edilul-sef, dupa care vine si o virgula. Stadionul…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harsovschi, este multumit de faptul ca sistemul de colectare selectiva a deseurilor din municipiu este functional si a inceput sa dea roade. Lucian Harsovschi a spus ca acest lucru se poate observa din cantitatea de deseuri colectata in ultima luna a anului treciut. „Perioada…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat ca potrivit datelor inregistrate de Biroul de Stare Civila din administrația locala, in 2019, in municipiu s-au nascut 3.579 de copii. El a precizat ca este vorba despre 1.840 de baieți și 1.739 de fete. Viceprimarul Harșovschi a mai informat ca, anul…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat ca taxele și impozitele locale pentru 2020 au ramas la nivelul celor de anul trecut și pot fi achitate incepind de astazi. El a menționat ca pentru plata integrala a impozitului pentru teren, cladiri și mașini, pina la 31 martie, se aplica o reducere…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat noi reguli de circulație pe bulevardul 1Mai, str. Mihai Viteazul (la Policlinica Areni), str. Marașești și str. prof. Leca Morariu. Lucian Harșovschi a declarat ca cei care vor sa ajunga pe str. Marașești, venind dinspre Centru, trebuie sa faca dreapta…