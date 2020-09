Stiri pe aceeasi tema

- O altercație intre doi tineri, petrecuta pe o strada din cartierul Obcini din municipiul Suceava, s-a terminat foarte prost, unul ajungand la spital cu viața pusa in pericol iar celalalt fiind arestat pentru tentativa de omor. In altercație a intervenit și o fata, care a fost și ea taiata in timp ...

- Viceprimarul turdean Lucian Nemeș va fi prezent astazi la Antena 3, de la ora 15.00, intr-o emisiune realizata de Ana Maria Roman. Prezența lui Lucian Nemeș in emisiunea de la Antena 3 ar putea fi... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul comunei Darmanești, Dan Chidoveț, anunța darea in folosința a unui nou teren de sport pe care se va putea practica fotbalul, tenisul și baschetul. ”Un al doilea teren multifuncțional, dupa cel din satul Danila, a fost dat in folosința saptamana trecuta. Pe el se pot practica fotbalul, tenisul…

- Subprefectul județului Suceava, Daniel Prorociuc impreuna cu viceprimarul Lucian Harșovschi au participat astazi alaturi de lucratori din cadrul Poliției Locale Suceava la activitați de prevenire și verificare a respectarii masurilor anticovid pe mijloacele de transport public TPL dar si in Bazarul…

- Alte patru parcari de reședința au fost reabilitate in municipiul Suceava rezultand un total de 136 locuri de parcare, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. Este vorba de parcarile din cartierul Obcine de pe strazile Bistriței (bl. H1), Stațiunii (bl. D5-D8), Viitorului (bl. D10-D11) și Sf. Mina…

- Locuitorii cartierului sucevean Obcini au la dispoziție patru parcari de reședința reabilitate integral, inclusiv calea de acces și trotuarele aferente."Modernizarea Sucevei de la Scara Blocului este un proiect de care beneficiaza alți 450 de suceveni. De data aceasta in cartierul ...

- Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, anunța finalizarea lucrarilor la alte doua parcari de reședința cele de pe strazile Randunicii și Brandușei din cartierul Burdujeni. ”Au fost realizate lucrari de reamenajare și modernizare a strazilor, a acceselor in scarile de bloc (14), dar și…

- Intrebat, intr-o conferinta de presa la Suceava, daca se poate vorbi de un al doilea val al epidemiei, in conditiile cresterii numarului de cazuri din ultimele zile, Orban a spus ca s-ar fi putut vorbi despre un al doilea val al epidemiei in situatia in care ar fi "disparut complet" transmiterea intracomunitara…