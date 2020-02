Harry Styles, jefuit la Londra Harry Styles a fost jefuit la Londra, sub amenințarea cuțitului. Artistul a trecut prin momente terifiante in seara zilei de 14 februarie, cand hoții i-au furat toți banii pe care ii avea la el. Potrivit poliției londoneze, cantarețul in varsta de 26 de ani a scapat nevatamat dupa ce i-a dat agresorului banii. Cu toate ca a incercat sa iși pastreze calmul, se pare ca acest incident l-a afectat destul de mult pe Harry Styles, a afirmat o sursa pentru The Sun. Aceeași sursa a spus ca artistul se plimba singur cu puțin timp inainte de miezul nopții, cand a avut loc jaful. „Un barbat l-a oprit pe… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

