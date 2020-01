Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle si Printul Harry, Craciun departe de Regina! Ducele si Ducesa de Sussex isi petrec vacanta de Craciun in Canada. Cuplul nu va sta in sanul Familiei Regale cu ocazia Sarbatorilor de iarna, ci o vor avea alaturi pe Doria, mama lui Meghan Markle. In ultimii doi ani, Printul Harry si Meghan…

- Familia regala britanica a luat parte la ceremonia anuala dedicata eroilor din Primul Razboi Mondial, dar si la Festival of Remembrance, care a avut loc, ca-n fiecare an, la Royal Albert Hall din Londra. Ducii de Cambridge si ducii de Sussex nu au fost vazuti deloc impreuna, dimpotriva, „cei patru fabulosi“…

- Printul William al Marii Britanii se arata ingrijorat de recentele dezvaluiri ale fratelui sau, Prințul Harry și ale soției sale, Meghan, care au vorbit despre relațiile dintre membrii familiei regale. ...

- Printul Harry al Marii Britanii a declarat ca este hotarat sa-si protejeze familia, dar ca el si fratele sau se afla acum pe drumuri diferite. Ducele si ducesa de Sussex au dezvaluit detalii despre provo...

- Printul Harry al Marii Britanii a declarat, intr-un documentar de televiziune, ca este hotarat sa-si protejeze familia, dar ca el si fratele sau se afla acum ''pe drumuri diferite'', iar relatia lor are atat ''zile bune'', cat si ''zile proaste'', informeaza…