- Printul Harry și soția sa, Meghan, nu vor petrece Craciunul alaturi de regina Elisabeta a II-a anul acesta, ci se afla in Canada, unde isi vor petrece timpul in familie, alaturi de bebelusul cuplului, Archie, a precizat o purtatoare de cuvant a cuplului, potrivit Agerpres, care

- Printul Philip al Marii Britanii a fost spitalizat la Londra. In varsta de 98 de ani, sotul reginei Elisabeta a II-a a fost condus de la resedinta de la Sandringham, unde familia regala petrece in mod traditional Craciunul, la Spitalul Edward al VII-lea din capitala Regatului Unit.

- Lumea deja s-a obișnuit cu „rebeliunea” ducilor de Sussex, astfel ca incalcarea protocolului regal nu mai este o noutate. In acest an, cei doi, impreuna cu fiul lor Archie, vor petrece Craciunul in Los Angeles alaturi de mama Ducesei, Doria Ragland. Vestea chiar a fost confirmata de Palatul Regal.

- Prințul Harry al Marii Britanii și soția sa, ducesa Meghan de Sussex, au informat marți ca vor da in judecata un tabloid britanic acuzat ca ar fi editat și publicat in mod ilegal materiale despre ducesa, relateaza site-ul postului CNN.Citește și: Curtea Constituționala, motivare care arunca…

- Printul Harry al Marii Britanii a lansat luni o campanie de protejare a copacilor si i-a indemnat pe oamenii din lumea intreaga sa publice fotografii pe contul de Instagram al revistei National Geographic, cu care va colabora in perioada urmatoare in calitate de editor-invitat, informeaza DPA.Printul…

- Printul Harry al Marii Britanii, sotia sa - Meghan - si fiul lor in varsta de patru luni, Archie, vor incepe luni o vizita de zece zile in sudul Africii, care va include si destinatii emblematice vizitate de printesa Diana, informeaza DPA. "Africa (este) o regiune care, in ultimele doua…