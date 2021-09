Harry și Meghan Markle au facut o oferta cu adevarat surprinzatoare pentru Regina Elisabeta, iar presa este uluita de curajul ducilor de Sussex. Iata despre ce este vorba! Harry și Meghan Markle, oferta șocanta și surprinzatoare pentru Regina Elisabeta Prințul Harry și Meghan Markle vor sa organizeze botezul micuței Lilibet la Castelul Windsor. Pentru asta, […] The post Harry și Meghan Markle, oferta șocanta și surprinzatoare pentru Regina Elisabeta. Presa e uluita de curajul lor appeared first on IMPACT .