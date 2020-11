Harry și Meghan Markle au vandut casa pe care au primit-o de la Regina Elisabeta, Frogmore Cottage, prințesei Eugenie, care s-a mutat in ea impreuna cu soțul ei, Jack Brooksbank. Harry și Meghan Markle, lovitura dura pentru Regina Elisabeta Conform tabloidului The Sun, citat de ANSA, mobila ducilor de Sussex a fost mutata noaptea, ca […] The post Harry și Meghan Markle, lovitura dura pentru Regina Elisabeta. E clar: mutarea e definitiva și finala! appeared first on IMPACT .