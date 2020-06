Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle a vorbit intr-un video despre actualele probleme din America, specificand ca "viata negrilor conteaza" si ca daca nu a vorbit pana acum despre asta a fost pentru ca suferea prea mult si nu ar fi putut transmite ce trebuie. Intr-un video publicat in revista Essence, ducesa de…

- Printul Harry si Megan Markle, ca doi oameni simpli, cu masca si manusi, pe strazile din Los Angeles S-au mutat oficial in Los Angeles in plina pandemie de COVID-19. Asa ca Meghan Markle si Printul Harry fac tot ce pot pentru a ajuta comunitatea din care fac acum parte. Se pare ca Doria Ragland, mama…

- Printul Harry (35 de ani) si Meghan Markle (38 de ani) au fost surprinsi pentru prima data pe strazile din Los Angeles, intr-o ipostaza inedita: in timp ce faceau voluntariat pentru batrani.

- Meghan Markle si Printul Harry, acte caritabile in Los Angeles pe timp de pandemie! De cand s-au mutat in Los Angeles, Printul Harry si Meghan Markle au fost pentru prima oara surprinsi impreuna saptamana aceasta. Au fost vazuti livrand miercuri pachete cu produse alimentare in numele Organizatiei Angel…

- Printul Harry si Meghan Markle au evitat lumina reflectoarelor in perioada pe care au petrecut-o in Los Angeles, dar presa americana scrie ca au reusit sa se strecoare nevazuti din locuinta lor si sa le ofere mancare rezidentilor din L.A. afectati de pandemia de Covid-19.Cuplul a facut voluntariat…

- Los Angeles, 27 mar /Agerpres/ - Printul Harry si sotia lui, Meghan, au parasit Canada si s-au mutat in statul american California, a raportat vineri tabloidul britanic The Sun, citat de AFP. Cuplul a calatorit spre Los Angeles la bordul unui avion privat saptamana trecuta, in perioada in care Canada…