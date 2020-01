Stiri pe aceeasi tema

- Viața merge inainte in familia regala din Marea Britanie chiar și dupa ce Ducii de Sussex, Harry și Meghan, au renunțat la atribuții, dar și la privilegii. Astfel, Regina Elisabeta a decis cine ii va inlocui pe cei doi la urmatorul eveniment major.

- Regina Elisabeta a II-a este de acord cu o „perioada de tranzitie” in care printul Harry si sotia sa Meghan vor petrece timp in Canada si Marea Britanie. Suverana, care s-a intalnit luni cu printul de Wales, ducele de Cambridge si ducele de Sussex, a analizat urmatorii pasi care vor fi facuti in relatia…

- Ducii de Cambridge, William si Kate, au fost laudati de britanici pentru jovialitatea si caldura dovedite intr-un documentar de Craciun realizat de BBC, spre deosebire de ducii de Sussex, Harry si Meghan, care au fost aspru criticati pentru atitudinea afisata intr-un alt documentar, difuzat de ITV.

- Potrivit Sunday Times, cuplul intentioneaza sa faca o vizita luna viitoare in SUA, impreuna cu fiul lor Archie, in varsta de cinci luni, pentru a petrece Ziua Recunostintei in Los Angeles, alaturi de mama lui Meghan, Doria Ragland. In decembrie, ducii si fiul lor se vor afla la resedinta regala din…