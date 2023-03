Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si Meghan Markle au fost invitati sa participe la incoronarea regelui Charles III, care urmeaza sa aiba loc pe 6 mai, a informat duminica The Sunday Times, potrivit AFP. Cuplul, care a plecat in Statele Unite in 2020, nu a anuntat inca daca va face deplasarea in Marea Britanie.

- Prințul Harry și Meghan Markle au confirmat ca li s-a cerut sa paraseasca conacul din Marea Britanie, Frogmore Cottage. Cum vor fi afectați copiii lor, Archie și Lilibet, de decizia regelui Charles.

- Printul Harry si sotia sa, Meghan, au ramas fara resedinta in Marea Britanie, dupa ce regele Charles al III-lea le-a retras dreptul de a locui la Frogmore Cottage, dupa publicarea unei carti de memorii de catre printul Harry in care acesta face o serie de acuzatii la adresa familiei regale britanice,…

- Logo-ul oficial pentru incoronarea regelui Charles III a fost dezvaluit de Palatul Buckingham. Acesta a fost creat de Jony Ive, designerul iPhone, informeaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Prințul Harry nu va fi binevenit la incoronarea tatalui sau, regele Charles, din cauza criticilor aduse familiei regale britanice in noua sa carte Spare, lansata oficial marți, 10 ianuarie. Membrii seniori ai familiei regale ar fi refuzat sa petreaca timp cu el la evenimentul istoric, a raportat The…

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak a aparat sambata in mesajul de Anul Nou deciziile bugetare „dificile, dar corecte” luate in fata cresterii preturilor si a spus ca mizeaza pe incoronarea lui Charles al III-lea pentru a-i uni pe britanici in 2023.

- Regina, in ultimele ei luni de viața, asaltata de Prințul Harry pentru BANIIn ultimele ei luni de viața, regina Elisabeta a II-a a incercat sa-i convinga pe Prințul Harry și pe tatal sau sa-și vorbeasca, dupa ce Prințul Charles a incetat sa mai raspunda apelurilor telefonice ale acestuia, prin care…