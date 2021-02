Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si sotia lui, Meghan, vor acorda jurnalistei de televiziune Oprah Winfrey primul lor interviu dupa ce au parasit familia regala britanica, care va fi difuzat in luna martie, informeaza Reuters. Harry si Meghan, care au anuntat ca asteapta al doilea copil, duminica, i-au socat pe membrii…

- Dupa un intreg scandal mediatic odata cu separarea lor de Casa Regala, Meghan Markle și Prințul Harry par sa-și fi gasit in sfarșit liniștea in Statele Unite ale Americii. Recent, cuplul a anunțat ca așteapta al doilea copil, la doar cateva luni dupa ce Ducesa de Sussex a marturisit ca a pierdut o sarcina.…

- Printul Harry a obtinut scuze publice si despagubiri substantiale de la editorii suplimentului Mail on Sunday. Ducele de Sussex a dat tabloidul in judecata pentru ca a publicat un articol in care il acuza ca ii ignora pe fostii lui colegi din Marina Regala (Royal Marines) de cand a decis sa se renunte…

- Spotify a anunțat, marți, ca prințul Harry și soția sa Meghan, au incheiat un parteneriat pe mai mulți ani pentru a produce un podcast denumit „Archewell Audio”. Acest angajament vine dupa ce cuplul a semnat recent un contract de peste 100 de milioane de euro cu Netflix, relateaza Hotnews.Primul podcasteste…