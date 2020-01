Printul Harry si sotia sa, Meghan Markle, au amenintat ca vor apela la justitie dupa publicarea de catre tabloide a unor fotografii care o infatiseaza pe ducesa de Sussex impreuna cu fiul sau, Archie, in Canada, a relatat marti presa britanica, informeaza AFP. Potrivit cotidianului The Guardian si postului de televiziune Sky News, avocatii cuplului princiar sustin ca aceste fotografii au fost realizate de un fotograf ascuns in tufisuri fara stirea lui Meghan Markle, cand aceasta se afla pe Vancouver Island. Ducii de Sussex s-au plans de faptul ca paparazzi echipati cu teleobiective se afla in…