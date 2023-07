Stiri pe aceeasi tema

- Meghan si Harry au parasit oficial Frogmore Cottage, a declarat Sir Michael Stevens, trezorierul regelui, potrivit The Independent. La trei luni de la anuntul unui aviz de evacuare trimis de Buckingham, palatul a confirmat ca aceasta proprietate regala situata in incinta castelului Windsor este acum…

- Familia Regala se afla in centru unor scandaluri. De cațiva ani incoace, prințul Harry duce un razboi cu presa. In incercarea de a-și face dreptate, acesta a ajuns și in fața instanței. Insa, gurile rele spun ca motivul pentru care Harry a dat in judecata tabloidele este cu totul altul. Cuplul regal…

- Presa mondena din Anglia vuiește. Decizia luata de prințul Harry și Meghan Markle, dupa zvonurile privind un eventual divorț. „Aceasta perioada din viața lor a ajuns la sfarșit, pentru ca nu mai au nimic de spus”, a declarat o sursa din Casa Regala britanica. Afla in randurile de mai jos ce se intampla,…

- Prințul William si Kate Middleton sunt casatoriți din aprilie 2011 și au impreuna trei copii. Recent s-a aflat, insa, ca Prințesa de Wales il trateaza pe Prințul William ca pe un al copil de-ai sai. Un expert regal a dezvaluit ca relația dintre cei doi nu mai este ca la inceput, iar fiul Regelui Charles…

- Ce a spus Regele Charles despre Harry si Meghan dupa incoronare. La o reuniune mai restransa, monarhul britanic a ținut chiar sa ridice un pahar in cinstea acestui lucru. Majoritatea celor prezenți la masa nu au procedat la fel. Se pare ca toți, cu o singura excepție, au fost bucuroși ca fratele Prințului…

- Marea Britanie organizeaza sambata, 6 mai, incoronarea Regelui Charles al III-lea, printr-o ceremonie fastuoasa, prima din ultimele sapte decenii, care va marca un moment ce intra in istorie. In varsta de 74 de ani, Charles al III-lea a devenit rege imediat dupa moartea mamei sale, regina Elizabeta…

- Marea Britanie organizeaza sambata incoronarea Regelui Charles al III-lea, printr-o ceremonie fastuoasa, prima din ultimele sapte decenii, care va marca un moment ce intra in istorie. In varsta de 74 de ani, Charles al III-lea a devenit rege imediat dupa moartea mamei sale, regina Elizabeth a II-a,…

- Sprijinul public pentru regele Charles al III-lea a scazut de cand acesta a urcat pe tronul Marii Britanii, insa aproape jumatate dintre britanici sunt de parere ca monarhul face o treaba buna, potrivit unui sondaj publicat cu o saptamana inainte de incoronare, in timp ce nora sa, Kate, a devenit cel…