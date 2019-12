Stiri pe aceeasi tema

- Ducele si ducesa de Sussex au dat publicitatii o felicitare de Craciun in care apar alaturi de fiul lor, Archie, informeaza marti Press Association. Imaginea festiva, realizata in alb-negru, ii infatiseaza pe Harry si Meghan asezati langa bradul de Craciun, zambind, iar Archie, in varsta de sapte luni,…

- In urma unui sondaj realizat de The Mirror, la care au participat peste 2000 de britanici, Meghan Markle, soția prințului Harry, a fost desemnata cea mai nedreptatita personalitate a anului. Ducesa de Sussex a fost votata de 50% dintre cei 2000 de participanți la sondaj. Meghan Markle, 37 de ani, a…

- Ducele si ducesa de Sussex au publicat o noua fotografie a fiului lor, Archie, impreuna cu Harry si printul de Wales, pentru a marca implinirea varstei de 71 de ani de catre bunicul sau, Charles. Fotografia...

- Potrivit Sunday Times, cuplul intentioneaza sa faca o vizita luna viitoare in SUA, impreuna cu fiul lor Archie, in varsta de cinci luni, pentru a petrece Ziua Recunostintei in Los Angeles, alaturi de mama lui Meghan, Doria Ragland. In decembrie, ducii si fiul lor se vor afla la resedinta regala din…

- Printul Harry al Marii Britanii a declarat, intr-un documentar de televiziune, ca este hotarat sa-si protejeze familia, dar ca el si fratele sau se afla acum ''pe drumuri diferite'', iar relatia lor are atat ''zile bune'', cat si ''zile proaste'', informeaza…