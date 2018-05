Stiri pe aceeasi tema

- Nunta prințului Harry cu Meghan Markle, care va avea loc pe 19 mai, se anunța un eveniment de mare amploare in familia Regala a Marii Britanii, iar presa arde de nerabdare sa afle noi informații legate de ziua in care fiul cel mic al Prințesei Inimilor o va duce la altar pe aleasa sa. Harry vrea sa…

- Așteptarea a luat sfarșit! Prima imagine cu rochia de mireasa a lui Meghan Markle a fost facuta publica. Viitoarea soție a prințului Harry va straluci la propriu in rochia creata special de un designer celebru.

- In mai putin de doua saptamani, Meghan Markle ii va spune “Da” printului ei, Harry, sub ochii unei lumi intregi. In onoarea evenimentului, monetaria regala a imprimat o serie limitata cu un portret al cuplului princiar.

- Fanii familiei regale iubitori de bere vor putea sarbatori nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle degustand dintr-o bere speciala creata chiar in locul unde cuplul isi va uni destinele luna viitoare, informeaza Reuters. Berea "Harry & Meghan's Windsor Knot" a fost creata dandu-i…

- Actrita Meghan Markle va fi o cu totul alt fel de mireasa regala, care va aduce milioane de noi simpatizanti pentru familia regala britanica, conform unui biograf al unei alte mirese regale celebre, printesa Diana, mama printului Harry, conform Press Association. Biograful Andrew Morton atrage atentia…

- Ken Wharfe, fosta garda de corp a printesei Diana, dar si a fiilor acesteia, a declarat ca masurile de securitate vor fi "o prioritate de top" la nunta printului Harry si a lui Meghan Markle, care va avea loc pe 19 mai, la castelul Windsor, potrivit Entertainment Tonight.