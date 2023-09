Harry Kane a fost fara mila fata de Manchester United si in UEFA Champions League. Starul englez a inscris primul sau gol pentru Bayern, in cea mai importanta competitie europeana, chiar impotriva echipei la care a fost aproape sa se transfere in aceasta vara. Atacantul in varsta de 30 de ani, transferat de bavarezi de […] The post Harry Kane, fara mila fata de Manchester United si in Champions League! „Diavolii” nu au mai patit asa ceva din 1978 appeared first on Antena Sport .