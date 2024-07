Stiri pe aceeasi tema

- Aventura tricolorilor la acest Campionat European s-a terminat in optimile de finala, dupa infrangerea suferita impotriva Olandei, scor 0-3. Cody Gakpo (20’) și Donyell Malen (83’, 90+3’) au marcat golurile care au calificat Olanda in sferturile competiției. In cazul unui triumf al tricolorilor, Romania…

- Ciprian Marica (38 ani), locul cinci in ierarhia golgheterilor all-time ai Romaniei (25 goluri), a tras concluziile dupa Romania - Olanda 0-3. Fostul atacant al celor de la Schalke, Stuttgart sau Șahtior considera ca a existat o diferența clara de valoare, insa și ca ar trebui sa fim mandri de performanțele…

- Mijlocasul nationalei, Razvan Marin, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca echipa nationala a Romaniei este pregatita sa faca lucruri mari in meciul cu Olanda. „Nu e neaparat o presiune mai mare acum. Stiam foarte bine ca o data ce ne-am calificat la Campionatul European asteptarile vor fi…

- Fostul mare internațional olandez Rafael van der Vaart (41 de ani) a stat de vorba cu Gazeta Sporturilor, dupa aflarea optimilor de la Euro 2024. Acum analist TV, fostul mijlocaș al lui Real Madrid a explicat cum vede partida dintre Romania și Olanda. Van der Vaart este unul dintre cei mai importanți…

- Istorie! Romania s-a calificat pentru a doua oara in optimile unui Campionat European. Acest lucru a fost posibil și datorita lui Razvan Marin (28 de ani), cel care a inscris golul naționalei in meciul cu Slovacia, ultimul din grupa E. Marin a devenit golgheterul Romaniei la un Campionat European, la…

- Bart Verbruggen (21 de ani), portarul naționalei Olandei, a fost titular in meciul cu Polonia de la EURO 2024 și a scris istorie la Campionatele Europene. Naționala Țarilor de Jos s-a impus cu 2-1 la debutul la turneul final din Germania. Olandezul e cel mai tanar portar care joaca la un Campionat European…

- Alvaro Morata (31 de ani), atacantul Spaniei, a marcat pentru naționala țarii lui in meciul cu Croația, primul din grupa B la EURO 2024. Atacantul de la Atletico Madrid a ajuns la 7 goluri marcate la EURO in cariera și e pe locul 3 in topul golgeterilor all-time in istoria Campionatelor Europene. I-a…

- Sezonul prolific al lui Harry Kane continua sa se imbunatațeasca, in ciuda faptului ca Bayer a ratat sezounul acesta titlul in Bundesliga. Englezul a atins trei repere importante in cariera sa in victoria lui Bayern Munchen in fața celor de la Frankfurt.