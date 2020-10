Harris contra Pence: Cea mai importantă dezbatere de vicepreşedinţi din istorie Candidata democrata Kamala Harris se va confrunta cu actualul vicepreședinte Mike Pence, într-o dezbatere în care alegatorii vor fi rugați sa-și imagineze înlocuitorii președintelui.



La ora la care vicepreședintele Mike Pence și candidata rivala Kamala Harris se vor întâlni pe o scena cu distanțare sociala pentru singura dezbatere pe care o vor avea la aceste alegeri, președintele Donald Trump înca va mai fi în izolare, recuperându-se dupa Covid-19. Confruntarea candidaților la vicepreședinție nu atrage de obicei o atenție excesiva, dar de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

