- Polițiștii doljeni au aplicat amenzi persoanelor care au participat la o nunta in Coțofenii din Fața, intre doi minori de 12 și 15 ani. Barbatul care a organizat evenimentul s-a ales cu o amenda de 10.000 de lei. In plus, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului.…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi Substanțe Periculoase – I.P.J. Suceava, in baza informatiilor deținute si a planului de actiune „Foc de artificii 2020/2021”, au surprins in flagrant, in cartierul Burdujeni din mun. Suceava, pe o femeie de 26 ani, din municipiul Suceava, in timp ce oferea…

- Ziarul Unirea Transport ilegal de lemn depistat de catre polițiștii din Campeni. Un barbat din Albac s-a ales cu dosar penal Un barbat din Albac s-a ales cu dosar penal dupa ce polițiștii din Campeni l-au depistat in trafic, in timp ce transporta 20 de metri cubi de material lemnos, fara documente legale.…

- Un tanar din Oradea s-a ales cu dosar penal dupa ce au condus, cu permisul suspendat, un autoturism pe un drum național din județul Alba. Potrivit IPJ Alba, vineri, in jurul orei 23,50, polițiștii Postului de Poliție Vidra l-au depistat pe un tanar de 27 de ani, din municipiul Oradea, in timp ce conducea…

- Politistii vranceni au intocmit un dosar penal pentru un barbat de 44 de ani, din Panciu, care nu a respectat masura izolarii la domiciliu, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres. OFICIAL - 24 de județe sunt in scenariul roșu. Peste 10% din…

- Polițiștii din Teiuș au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-ar fi agresat concubina. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie. Potrivit IPJ Alba, la data de 10 noiembrie 2020, in jurul orei 23.50, polițiștii din Teiuș au fost sesizați de catre o femeie…

- Polițiștii au confiscat peste 500 de articole pirotehnice care erau oferite spre vanzare de o societate comerciala din Aiud, cu toate ca aceasta nu deținea autorizație pentru comercializarea unor astfel de articole. A fost intocmit dosar penal. La data de 3 noiembrie 2020, polițiștii Serviciului Arme,…

- Polițiștii din Avram Iancu au indisponibilizat 25 de metri cubi de material lemnos taiat ilegal. Cercetarile sunt continuate pentru identificarea persoanelor care l-au taiat. Potrivit IPJ Alba, vineri, in urma unui control efectuat in teren, in zona „Toha”, de pe raza comunei Avram Iancu, polițiștii…