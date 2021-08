Iata ca seria de dezvaluiri din ”NAȚIONAL” cu privire la transformarea uneia dintre structurile de elita ale Ministerului Afacerilor Externe intr-o ”fabrica de bani” sub mandatul fostului șef al Serviciului de Informații Externe are deja efecte devastatoare asupra lui Catalin Harnagea. ”Rușinea SIE! Cum a fost prins Harnagea in camera 222 a Hotelului din Kinshasa, […] The post Harnagea, alt dosar la DNA: Case pentru falși demnitari ! first appeared on Ziarul National .