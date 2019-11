HARMAN Romania extinde centrul de dezvoltare auto din Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- La cateva ore dupa cutremurul devastator cu magnitudinea de 6,4 din Albania, un seism a cutremurat Romania. Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade a avut loc in zona seisimica Vrancea-Buzau in jurul orei 16:54. „In ziua de 26 Noiembrie 2019 la ora 16:54:53 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe mai multe artere rutiere din intreaga țara se circula in condițiile unui carosabil umed. Mai mult decat atat, temperaturile sunt in scadere, astfel ca exista riscul aparitiei poleiului. Pe tronsonul kilometric 90 (comuna…

- In Romania, suntem, poate, in jur de 3000 de pacienti cu grefe functionale de organ solid si cca 15.000 de pacienti carora un transplant le-ar putea salva viata. "Nu este deloc simplu sa fi pacient, mai ales pacient beneficiar al unui transplant de organ solid, sau care ai nevoie de un organ pentru…

- Asociatia Novapolis – Centrul de Analize si Initiative pentru Dezvoltare in parteneriat cu Primaria Municipiului Constanța au organizat joi, 7 noiembrie 2019, Sesiunea de formare – Advocacy Training Snapshots from the Borders. Evenimentul a avut loc la Constanța, in Sala „Remus Opreanu” a Consiliului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, pana la ora 18:00, circulatia rutiera este restrictionata pe banda numarul doi alternativ in ambele sensuri pe Autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, intre kilometrii 193 si 212, in zona Murfatlar Constanta, din…

- Au trecut 77 de ani de la deportarile in Transnistria, care au urmat pogromului legionar din Bucuresti, din ianuarie 1941, si celui de la Iasi, din iunie același an, care raman unele dintre cele mai intunecate episoade din istoria nationala. In Romania, prin Hotararea de Guvern nr. 672/5 mai 2004, a…

- In Romania, nivelul Marii Negre a crescut fata de anul 1860 cu 33 cm in 145 de ani la Sulina (in medie, cu 2,3 mm/an) si cu 13 cm in 70 de ani (in medie cu 1,9 mm/an) la Constanta. La fel si debitul maxim al...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Ramnicu Valcea al Autostrazii A1 Bucuresti – Ramnicu Valcea, la kilometrul 108, in zona localitatii Cateasca, judetul Arges, se restrictioneaza a doua banda, in intervalul orar 09:30 – 14:00, pentru inlocuirea…