Harley-Davidson incepe productia de biciclete si motociclete electrice

- Donald Trump a criticat firma de motociclete Harley-Davidson pentru planurile sale de a muta productia din SUA pentru a nu se confrunta cu tarifelor impuse de Uniunea Europeana. Donald Trump a scris pe pagina sa de...

- Un numar de 5.800 de vouchere pentru transport alternativ, ramase nealocate din etapa anterioara, sunt disponibile in cadrul programului municipal ”Biciclisti in Bucuresti”. Inscrierile au inceput, joi seara, si sunt destinate persoanelor cu varsta minima de 18 ani pentru achizitionarea de biciclete,…

- Uber aduce in Europa serviciul de bikesharing cu biciclete electrice JUMP, dupa lansarea acestuia in San Francisco, Washington, Santa Cruz si Sacramento. Pana la finalul verii, Berlin va fi primul oras care beneficiaza de acest serviciu, urmand sa fie...

- Uber a anunțat ca lanseaza in Europa servicii de ride-sharing cu biciclete electrice, primul oraș fiind Berlin, informeaza Reuters. Compania vrea sa extinda in lunile urmatoarele numarul de orașe europene in care serviciile vor fi disponibile. Declarațiile au fost facute la Berlin de șeful companiei,…

- Mercedes-Benz a anunțat ca pregatește producția unei compacte 100% electrice. Noul model va face parte din gama electrica EQ și va fi primul Mercedes construit de nemți in Franța. Investiția totala pentru acest proiect este de circa 500 de milioane de euro.

- BMW a confirmat planurile pentru ca producția viitoarelor modele electrice de la Mini sa fie facuta și in China, in parteneriat cu Great Wall. Nemții spun ca negocierile sunt pe drumul cel bun, urmand ca mai multe informații sa fie disponibile in toamna lui 2018.

- La sfarșitul lui 2017, Volkswagen a anunțat un plan pe 5 ani care prevede investiții totale de peste 70 de miliarde de euro, pentru a transforma grupul german intr-un lider global in domeniul vehiculelor electrice, scrie automarket.ro.