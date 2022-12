Stiri pe aceeasi tema

- Obiectivul turistic, Salina Turda și-a stabilit programul de funcționare pentru perioada sarbatorilor de iarna. Acum in minivacanța de 1 Decembrie, Salina Turda are program normal de funcționare. Programul Salinei Turda este de luni pana duminica, intre 9.00 – 17.00, cu ultima intrare la ora 16.00.…

- Cat va costa un pom de Craciun in acest an. Peste 30.000 de brazi pentru sezonul sarbatorilor de iarna pregatiți de Romsilva Romsilva a anunțat astazi ca va pune in vanzare peste 30.000 de pomi de Craciun, prin unitațile teritoriale, pentru sezonul sarbatorilor de iarna. Majoritatea pomilor de Craciun…

- Peste 30.000 de pomi de Craciun sunt oferiti spre vanzare de catre Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, prin unitatile sale teritoriale, pentru sezonul sarbatorilor de iarna, informeaza News.ro. Preturile pornesc de la 15 lei pentru un pom de Craciun specia molid cu inaltimea de pana in 1,3 metri…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva scoate la vanzare in acest an aproape 31.000 de pomi de Craciun, iar preturile pornesc de la 15 lei pentru specia molid si ajung la 35 de lei pentru cei din specia brad, a declarat, miercuri, Bodgan Boghian, sef serviciu in cadrul Directiei Comerciale a Romsilva,…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva scoate la vanzare in acest an aproape 31.000 de pomi de Craciun, iar preturile pornesc de la 15 lei pentru specia molid si ajung la 35 de lei pentru cei din specia brad, a declarat, miercuri, Bodgan Boghian, sef serviciu in cadrul Directiei Comerciale a Romsilva,…

- Atmosfera de sarbatoare incepe sa se simta din ce in ce mai mult, pe zi ce trece. In gospodarii se face curațenia generala pentru a se descoperi podoabele și instalațiile de pus in pomul de iarna. In magazine se observa o agitație care te determina sa incepi sa-ți faci cumparaturile pentru Sarbatorile…

- Atmosfera de Craciun a pus stapanire pe New York, cel mai mare oras din Statele Unite, odata cu instalarea legendarului brad de Craciun, sambata, la Rockefeller Center, relateaza AFP, citeaza news.ro.

- UNTOLD organizeaza, in premiera, un targ tematic de Craciun la BucurestiTimp de o luna, vizitatorii se vor putea bucura de o experienta unica, ce imbina magia din festival cu spiritul sarbatorilor de iarna UNTOLD Universe aduce magia sarbatorilor de iarna in Bucuresti. Organizatorii festivalurilor Neversea…