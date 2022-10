Harkov reloaded? Ofensivă fulger a ucrainenilor în Herson, au înaintat 40 de km într-o singură zi Forțele ucrainene au realizat cea mai mare breșa din sudul țarii de la inceputul razboiului și pana acum, strapungand frontul și avansand rapid de-a lungul raului Nipru luni, amenințand sa incercuiasca mii de soldați ruși, transmite Reuters. Kievul nu a confirmat oficial noua ofensiva, dar surse rusești au recunoscut ca tancurile ucrainene au avansat zeci de kilometri de-a lungul malului vestic al raului, recucerind mai multe sate pe parcurs. Inaintarea seamana cu recentele succese ucrainene din nord-est, care au schimbat cursul razboiului impotriva Rusiei, chiar daca Moscova a incercat sa ridice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii din orașul Melitopol, regiunea Zaporojie, care este sub ocupația rușilor, se tem ca vor fi chemați sub arme de Moscova, in urma unui referendum privind aderarea la Rusia, la care unii locuitori au fost forțați sa voteze sub amenințarea armelor, a declarat luni, 26 septembrie, primarul exilat…

- Fortele ucrainene au fost de opt ori mai numeroase decat forțele ruse si pro-ruse in timpul contraofensivei fulgeratoare a Kievului in Harkov la sfarșitul saptamanii, a declarat luni cel mai inalt oficial instalat de Rusia in regiune, citat de Reuters.Vitali Ganchev a spus la postul de televiziune rus…

- Serviciile de informații americane spun ca Rusia vrea sa cumpere milioane de obuze de artilerie și rachete de la vechiul sau aliat din Razboiul Rece, Coreea de Nord, informație despre care ambasadorul Rusiei la ONU spune ca e „falsa”. O analiza Reuters arata ce arme are Phenianul și care dintre acestea…

- Sumi a fost regiunea cel mai intens bombardata din Ucraina in weekend, autoritațile raportand nu mai puțin de 122 de atacuri in 24 de ore. Rachetele rusești au mai atins un cartier istoric din Harkov, unde spun localnicii, „nu sunt obiective militare, nici aparatura militara”, iar duminica seara au…

- Situația este grava la Centrala Nucleara de la Zaporojie, avertizeaza șeful Agenției Internaționale a Energiei Atomice. Intr-o ședința de urgența a Consiliului de Securitate ONU, Rafael Grossi a cerut acces in centrala pentru o delegație oficiala a Națiunilor Unite. Organizația Națiunilor Unite cere…

- ACTUALIZARE 23:30 Operatorul ucrainean de stat din domeniul energiei nucleare Energoatom a declarat ca o linie electrica de inalta tensiune de la centrala sa nucleara din Zaporojie (sud-est) a fost lovita vineri de bombardamentele rusesti, dar centrala functioneaza in continuare si ca nu au fost detectate…

- UE mai pregatește niște sancțiuni pentru Rusia. Uniunea Europeana pregatește un al 7-lea pachet de sancțiuni impotriva Moscovei, dar este deja clar ca nu va reduce importurile de gaze rusești. Prea multe state membre nu se pot adapta suficient de repede, a declarat premierul ceh Petr Fiala pentru Reuters,…

- Un consilier din Moscova a fost condamnat la șapte ani de inchisoare pentru ca a criticat invazia Rusiei in Ucraina, potrivit Reuters. Alexei Gorinov, membru al consiliului districtului Krasnoselsky, a declarat in 15 martie, in cadrul unei ședințe a consiliului in care s-a discutat despre un concurs…