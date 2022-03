HARKOV – imaginea DEZASTRULUI! Sedii distruse, explozii, morți și răniți Orașul Harkov a fost din nou ținta bombardamentelor ocupanților ruși. Trupe aeropurtate ruse au debarcat la Harkov in cursul noptii de marti spre miercuri, a indicat armata ucraineana, facand cunoscut ca in orasul din estul Ucrainei luptele sunt in curs de desfasurare, noteaza AFP. Harkov, un oras cu 1,4 milioane de locuitori in apropiere de frontiera cu Rusia, a fost vizat marti de mai multe bombardamente care au facut cel putin zece morti si peste 20 de raniti, potrivit autoritatilor locale. ???? Heavy fire in the center of #Kharkiv pic.twitter.com/2mlXiaPpND — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

