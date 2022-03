Stiri pe aceeasi tema

- Este a opta zi de când Rusia a invadat Ucraina. Parașutiști ruși au aterizat în Harkov și au atacat unul dintre spitalele militare ale orașului, potrivit Agenției Independente de Informații din Ucraina și oficialilor militari ucraineni. Martorii spun ca bombardamentele au fost intensificate…

- Marina Fenina, un angajat al Misiunii Speciale de Monitorizare (SMM) a OSCE din Ucraina, a murit in timpul bombardamentului Harkov. Acest lucru a fost anuntat miercuri de secretariatul OSCE din Viena.

- UPDATE 1:29 Orașul ucrainean Izyum (regiunea Harkiv) a fost lovit de bombardamente, ucigand cel puțin trei civili, potrivit viceprimarului Volodymyr Matsokin. Atacul a lovit un bloc de apartamente și o casa privata, a declarat Matsokin.The #Ukrainian city of #Izyum ( #Kharkiv region) has been hit by…

- UPDATE 1:00 Vladimir Zelenski a transmis un mesaj tarziu in noapte. Președintele ucrainean spune, in mesajul transmis live pe Facebook, ca "fiecare ocupant ar trebui sa știe: vor primi o respingere apriga de la ucraineni. Una de care iși vor aminti pentru totdeauna, respectiv ca nu ne vom da batuți!".Potrivit …

- Bruxelles-ul protejeaza Ucraina si a impus sanctiuni impotriva a 5 membri ai Dumei federale. Acuzatia este ca ar fi subminat integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta tarii si ca a destabilizat-o.

- Mai mulți ucraineni care au fost luați cu autobuzele trimise de separatiștii pro-ruși au ramas intr-un oraș din Rusia, la 20 de kilometri de granița cu Ucraina, relateaza publicația rusa Novaia Gazeta, in timp ce alte publicații ruse anunța ca unele centre sunt de deja pline. publicație. Dupa un anunț…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca pachetul de sancțiuni ”robust și cuprinzator” care ar putea fi impus in cazul Moscovei vizeaza și gazoductul Nord Stream 2, care ajunge din Rusia direct in Germania, pe sub Marea Baltica, ocolind Ucraina, relateaza Reuters , citand publicațiile…