- Acțiunile dedicate acestei zile s-au desfașurat in centrul municipiului Miercurea-Ciuc, unde a avut loc un ceremonial militar si religios, la Monumentul Ostasului Necunoscut. La eveniment a luat parte un numar redus de persoane. Printre cei prezenti s-au numarat si reprezentanti ai autoritatilor locale…

- In cea de-a 10-a etapa a Ligii secunde de fotbal, FC Brașov și FK Miercurea Ciuc au terminat, vineri, la egalitate, scor 1-1. Gruparea de sub Tampa a deschis scorul prin Dan Spataru, in minutul 58, iar harghiteanii au egalat prin Jelena Richard, in minutul 81. Sambata, 15 octombrie, s-au disputat alte…

- Persoanele care au participat, astazi, la Bursa locurilor de munca pentru absolventi, desfasurata simultan la Miercurea-Ciuc si Odorheiu Secuiesc, s-au dovedit mult mai interesate de oferta angajatorilor, fata de editiile precedente, au precizat reprezentantii conducerii AJOFM Harghita. Datele facute…

- Șomuz Falticeni a remizat vineri dupa-amiaza pe terenul formației FK II Miercurea Ciuc, in prologul etapei a VIII-a a Ligii a III-a. Cu acest prilej, a debutat in formația antrenata de Iulian Ionesi atacantul paraguayan Zarate, in varsta de 19 ani. Falticenenii au terminat jocul in inferioritate ...

- FK Miercurea Ciuc o va avea, sambata, ca adversara, in deplasare, pe CSM Slatina, intr-un meci din cea de-a 9-a etapa a Ligii a II-a de fotbal. Inaintea acestei partide, programate de la ora 11.00, harghitenii ocupa locul III in clasament, avand 16 puncte, in timp ce gruparea olteana se afla pe IX,…

- In Liga secunda de fotbal, duminica, s-au disputat patru noi jocuri din cea de-a 8-a etapa: FK Miercurea Ciuc-Metaloglobus București 2-0 , FC Brașov-CSM Slatina 0-0, Poli Timișoara-Concordia Chiajna 1-4 și Oțelul Galați-Viitorul Pandurii Tg.Jiu 2-1. Sambata, in primele partide, s-au consemnat rezultatele:…

- FK Miercurea Ciuc a invins, duminica, pe teren propriu, cu 3-0, pe CS Minaur Baia Mare, in ultimul meci din cea de-a 6-a etapa a Ligii secunde fotbal. In urma acestei victorii, harghitenii au urcat pe locul V, acumuland 12 puncte. In primele jocuri ale rundei, disputate vineri și sambata, s-au consemnat…

- FK Miercurea Ciuc a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, pe Gloria Buzau, intr-o partida din cea de-a 4-a etapa a Ligii a II-a de fotbal. In urma acestei victorii, a doua din actuala stagiune, formația ciucana a acumulat 6 puncte și a urcat pe cea de-a 8-a poziție in clasament. In […]…