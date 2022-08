Stiri pe aceeasi tema

- Aplicatia Visit Harghita a intocmit o lista cu obiective turistice si activitati de vacanta, ca alternativa la inchiderea salinei Praid, obiectiv preferat de cei mai multi dintre turistii care veneau in zona respectiva. Pe lista de alternative intocmita pentru turisti se numara strandul cu apa sarata…

- Reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne a publicat ieri seara o postare despre patru jandarmi care au reusit sa ii calmeze pe oamenii care au intrat in panica in Salina Praid, afectata de infiltratii cu namol. "George, Cristian, Bedo și Mihai. Ei sunt cei patru jandarmi care astazi au impiedicat…

- Sute de persoane au fost evacuate din Salina Praid, sambata dupa-amiaza, din cauza unor infiltrații de namol la intrare, pe traseul de intrare al autobuzelor.Turistii aflati in salina au putut iesi fara probleme. George, Cristian, Bedo și Mihai. Ei sunt cei patru jandarmi care astazi au impiedicat apariția…

- UPDATE: Transportul turiștilor a fost oprit temporar in urma inundarii tunelului de acces de catre un izvor natural, transmite IJJ Harghita. In acel moment in salina se aflau in jur de 800-1000 de persoane, precizeaza sursa citata. Turiștii au fost evacuați la suprafața, in siguranța, cu autobuze, la…

- UPDATE ORA 17.13 Turistii care se aflau sambata in Salina Praid au iesit la suprafata in siguranta, dupa ce accesul in subteran a fost oprit din cauza unei infiltratii in galeria de coasta.Directorul Salinei Praid, Seprodi Zoltan, a declarat, pentru AGERPRES, ca exista o infiltratie mai abundenta cu…

- Galeria de acces in Salina Praid a fost inundata iar cei aproximativ 500 – 1.000 de turiști care se afla in subteran sunt evacuați cu ajutorul microbuzelor. De la ora 14,00 a fost oprit accesul in subteran. Turistii aflati in salina au putut iesi fara probleme. In Salina a fost intrerupta și alimentarea…

- Vacanța iși intra incet, incet in drepturi. Activitațile s-au incheiat la majoritatea unitaților de invațamant. Unii elevi se pregatesc pentru examene, alții pentru aventuri de neuitat. Elevii de la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare sunt pe ultima suta de metri. Inspectoratul de Poliție…

- In urma solicitarii RESTO catre Primaria Constanta discutate in intalnirea dintre RESTO si Primaria Constanta ce a avut loc luni, 9 mai, cu delegatia primariei condusa de viceprimar Ionut Rusu s a stabilit o noua intalnire de lucru pentru data de 12 mai 2022. Din cei 120 de membri ai RESTO, 12 sunt…