- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Harghita au dispus reținerea pe o perioada de 24 de ore a unui inculpat, in varsta de 26 de ani, pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc. In cauza s-a reținut faptul ca,…

- Un tanar in varsta de 26 ani a fost arestat pentru trafic de droguri de risc, fiind acuzat ca a cultivat canabis si l-a comercializat in Romania si Ungaria. Potrivit unui comunicat al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Harghita,…

- Un barbat a fost arestat preventiv de Tribunalul Buzau dupa ce politistii au descoperit in masina acestuia, la un control in trafic, aproximativ 400 de grame de canabis, a informat sambata DIICOT. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES, vineri, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor…

- Un barbat de 29 de ani din Timis a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzatia de trafic de droguri de mare risc, in forma continuata. In cauza s-a retinut faptul ca inculpatul, in mod repetat si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a procurat si comercializat droguri de mare risc, in…

- Judecatorii Tribunalului Vrancea au dispus arestarea unui tanar din Galați, reținut luni in cadrul unei acțiuni a polițiștilor specializati in combaterea criminalitatii organizate din Vrancea, sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism.…

- Un tanar maramuresan a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru trafic de droguri considerate de mare risc, a informat, luni, Tribunalul Maramures, informeaza Agerpres. Potrivit aceleasi surse, instanta a admis propunerea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…

- Lipsa unor reglementari clare in privința produselor care conțin Tetrahidrocanabinol (THC), substanța psihotropa provenita din canabis, au dus la probleme cu legea. Astfel, ieri, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial…