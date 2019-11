Stiri pe aceeasi tema

- Kelemen Hunor a declarat, luni, la emisiunea „Gandurile lui Cristoiu”, ca fața de alegerile din 2014, Klaus Iohannis a pierdut mai mult de jumatate din electoratul maghiar, deoarece nu a facut nimic pentru el in mandatul sau și a atacat multe legi la CCR, legi care aveau amendamente aduse de UDMR.„Noi…

- Ministerul Educației a fost amendat cu 2.000 de lei de catre Consiliul Național de Combatere a Discriminarii pentru ca nu a asigurat programe școlare și manuale de limba romana speciale pentru elevii din clasele cu predare in limba materna maghiara, pe tot parcursul invațamantului preuniversitar. CNCD…

- Liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi, a dezvaluit la Adevarul Live cum arata optiunile politice ale comunitatii maghiare fata de alegerile prezidentiale si cum se raporteaza la perioada in care UDMR a sprijinit PSD.

- Liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi, a dezvaluit la Adevarul Live cum arata optiunile politice ale comunitatii maghiare fata de alegerile prezidentiale si cum se raporteaza la perioada in care UDMR a sprijinit PSD.

- Parlamentarul european Iuliu Winkler (UDMR, PPE) a declarat marti, la Deva, ca in campania pentru alegerile prezidentiale, UDMR va transmite, prin vocea liderului Kelemen Hunor, ca are solutii si idei pentru problemele intregii tari, nu doar pentru comunitatea maghiara sau pentru Tinutul Secuiesc.…

- Presedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), Csomortanyi Istvan, a anuntat marti, ca formatiunea sa va organiza, in data de 1 octombrie, o actiune de protest la Targu Mures, prin care va cere partidelor politice romanesti sa nu se foloseasca de cartea maghiara in campaniile electorale,…

- Presedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), Csomortanyi Istvan, a anuntat marti, ca formatiunea sa va organiza, in data de 1 octombrie, o actiune de protest la Targu Mures, prin care va cere partidelor politice romanesti sa nu se foloseasca de cartea maghiara in campaniile electorale.…

- 'Vom organiza o actiune de protest in data de 1 octombrie, in Piata Teatrului din Targu Mures. Actiunea de protest face parte din sirul de evenimente pe care am inceput sa il organizam dupa incidentul din Valea Uzului. In vara am avut asemenea proteste la Miercurea Ciuc, la Sfantul Gheorghe, la Odorheiul…