- Zeci de mesaje de incurajare, din intreaga tara, au fost transmise, luni seara, prin intermediul Facebook, copilului din satul Livezi care a suferit arsuri dupa ce a incercat sa isi salveze bunicii din incendiul care le cuprinsese locuinta, in urma exploziei unei butelii. Mesajele au fost…

- Pompierii din Harghita intervin la o casa din localitatea Livezi, unde a butelie a explodat. Explozia a fost urmata de un incendiu. Doua persoane au murit. Potrivit reprezentantilor ISU Harghita, explozia s-a...

- Numarul alertelor raportate la 112 cu privire la atacurile ursilor a ajuns sa fie, in iunie, de 30-40 pe zi, iar problema ia amploare fapt pentru care trebuie sa elaboram cadrul legal pentru interventii imediate, a scris, marti, pe propria pagina de Facebook, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor,…

- El a postat apoi un mesaj pe Facebook, in care i-a asigurat ”pe romani” ca mesajele lor au ajuns la Dragnea și ca fostul președinte PSD s-a aratat ingrijorat de ce se intampla in București și, in general, in țara. „Ieri am fost sa-l vizitez pe Liviu! I-am transmis multe dintre mesajele voastre și i-am…

- Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare anunta, intr-o postare pe Facebook, ca nea Tacu, primul bulibasa din Romania, s-a vaccinat impotriva COVID. Mihai Eduard Alin, voluntar SMURD, a povestit cum bunicii sai, nea Tacu si Margareta, romi traditionali, s-au vaccinat impotriva COVID.…

- Un pui de urs care a fost gasit intr-o comuna de langa Borsa, judetul Maramures, a fost hranit si a primit ingrijiri medicale, fiind ulterior transferat la un centru specializat din judetul Harghita. Șeful Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu precizeaza pe pagina sa de Facebook ca puiul a fost…

