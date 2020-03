Harghita: Ursoaică cu pui, îndepărtată de jandarmi din comuna Voşlăbeni; locuitorii, avertizaţi prin RO-ALERT Jandarmii harghiteni au intervenit, in noaptea de duminica spre luni, pentru indepartarea unei ursoaice cu pui a carei prezenta a fost semnalata in comuna Voslabeni, locuitorii fiind avertizati despre pericol printr-un mesaj RO-ALERT.



Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, apelul la 112 a fost facut de o femeie care a fost alertata de latratul cainilor si, cand a iesit din casa, a observat ursoaica.



Este vorba despre aceeasi femeie care a alertat si saptamana trecuta serviciile de urgenta, dupa ce a vazut un urs in apropierea casei sale, care este… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii din Harghita au intervenit, in noaptea de duminica spre luni, pentru indepartarea unei ursoaice cu pui a carei prezenta a fost semnalata in comuna Voslabeni, locuitorii fiind avertizati despre pericol printr un mesaj RO ALERT, relateaza Agerpres.Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi…

- Jandarmii harghiteni au intervenit, in noaptea de duminica spre luni, pentru indepartarea unei ursoaice cu pui a carei prezenta a fost semnalata in comuna Voslabeni, locuitorii fiind avertizati despre pericol printr-un mesaj RO-ALERT. Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita,…

- Jandarmii harghiteni au intervenit, in noaptea de luni spre marti, pentru alungarea unui urs din comuna Voslabeni, locuitorii din zona fiind avertizati despre pericol printr-un mesaj RO-ALERT. Potrivit informatiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Harghita,…

- Un urs a fost alungat de jandarmii harghiteni de langa o gospodarie, in noaptea de luni spre marti, animalul fiind atras cel mai probabil de resturile menajere aflate in apropierea casei, potrivit news.ro.Potrivit Jandarmeriei Harghita, o femeie a sunat la 112 luni, in jurul orei 23.53, spunand…

- Jandarmii din Harghita au intervenit, in noaptea de luni spre marți, pentru indepartarea unui urs gasit in apropierea unei case din comuna Voșlabeni, scrie Mediafax.Potrivit Jandarmeriei Harghita, o localnica din comuna Voșlabeni a anunțat, in noaptea de luni spre marți, la numarul de urgența…

- O femeie din Odorheiu Secuiesc este cercetata de politie pentru ca a furat cainele unui vecin, un metis ciobanesc in valoare de aproximativ 100 de euro, au informat reprezentantii biroului de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita.Potrivit sursei citate, este vorba de…

- Pe retelele de socializare a fost creat un grup ce numara deja 2.500 de persoane, unde au aparut postari pline de ura la adresa muncitorilor si a proprietarului brutariei, unele chiar incitand la violenta. Localnicii se tem ca brutarii din Sri Lanka vor aduce si alti muncitori straini, ceea ce va insemna…

- Aproape 15.000 de articole pirotehnice au fost confiscate de politistii harghiteni, pe parcursul ultimelor doua zile ale anului 2019, la Praid, Gheorgheni Lacu Rosu si Odorheiu Secuiesc, a informat miercuri IPJ Harghita, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, la Odorheiu Secuiesc, politistii…