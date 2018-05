Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 9 ani din satul Calugareni, comuna Martinis, a ajuns duminica la spital dupa ce a fost atacat de un urs in timp ce se afla cu vacile la pascut si era insotit de tatal sau, a declarat pentru AGERPRES presedintele Consiliului Judetean (CJ) Harghita, Borboly Csaba. Potrivit sursei citate,…

- Turma de vaci era in apropierea satului, intrucat cei doi o duceau catre casa, cand un urs l-a atacat "din senin" pe baiat. Acesta a scapat datorita interventiei cainilor si a tatalui sau, care au alungat animalul. Baiatul a fost dus la Spitalul Municipal din Odorheiu Secuiesc de catre primarul din…

- Caz șocant in comuna Satulung. Un copil in varsta de 14 ani s-a spanzurat. Motivul este incredibil Baiatul, care locuia cu unul dintre parinti in Ileanda, judetul Salaj, i-ar fi spus ca merge la celelalt parinte pentru a-si lua viata. Se pare ca nu a fost crezut. Aseara baiatul a fost gasit de celalalt…

- Procesul in care presedintele Consiliului Judetean (CJ) Harghita, Borboly Csaba, este judecat pentru mai multe infractiuni, printre care si abuz in serviciu, se reia dupa ce s-a schimbat judecatorul cauzei si, potrivit jurisprudentei, magistratul care a preluat dosarul trebuie sa administreze probatoriul.…

- Ambasadorii SUA, Marii Britanii, Belgiei si Ungariei in Romania au dansat, au baut palinca si au mancat kurtoskalacs (colac secuiesc), sambata, la traditionalul bal de Lasata Secului din Harghita, desfasurat in acest an in localitatea Sansimion, in cadrul caruia a fost inmormantata ritualic iarna,…