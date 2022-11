Stiri pe aceeasi tema

- Politistii damboviteni s-au autosesizat si au deschis un dosar penal, dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu trei barbati care loveau un caine, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, citat de Agerpres.„La data de 20 noiembrie a.c., politistii din cadrul Biroului…

- O femeie din Bacau a fost amendata de catre politistii Biroului pentru Protectia Animalelor, dupa ce a abandonat pe strada doi pui de caine, pe care i-a lasat in fata sediului unei clinici veterinare. Amenda in cuantum de 3.000 de lei reprezinta pragul minim prevazut de lege, amenda maxima pentru aceasta…

- O femeie din Bacau a fost amendata de catre politistii Biroului pentru Protectia Animalelor, dupa ce a abandonat pe strada doi pui de caine, pe care i-a lasat in fata sediului unei clinici veterinare. Amenda in cuantum de 3.000 de lei reprezinta pragul minim prevazut de lege, amenda maxima pentru aceasta…

- Politistii de frontiera satmareni au descoperit, la ieșirea din țara, intr-un autotren, aproximativ 7.000 pachete cu țigari. La controlul fizic al camionului a fost folosit cainele de serviciu CORA, special antrenat pentru detectarea produselor din tutun care a descoperit ca marfa era ascunsa in semiremorca…

- In urma unei sesizari primite, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor s-au deplasat in municipiul Curtea de Argeș, unde au depistat, intr-o gospodarie, un caine care era deținut in condiții necorespunzatoare de catre proprietara. Polițiștii au constat ca animalul, de talie medie…

- Luni seara, in jurul orei 18,00, o persoana a sesizat Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu cu privire la faptul ca un barbat lovește un caine fara stapan, pe un camp din orașul Cisnadie. La fața locului s-au deplasat in regim de urgența polițiști de ordine și siguranța publica, precum și polițiștii…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean – Biroul pentru Protecția Animalelor au efectuat verificari la targurile saptamanale, organizate pe raza comunelor Parjol și Racaciuni. In cadrul activitaților desfașurate, polițiștii au urmarit respectarea obligațiilor legale de catre deținatorii…

- ​Ieri, 28 august, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, au desfașurat o acțiune in localitatea Satu Nou de Jos pentru asigurarea climatului de ordine și siguranța publica, pentru prevenirea și combaterea faptelor de natura penala și contravenționala in domeniul protecției animalelor. ​Astfel,…