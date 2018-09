Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au dispus, in dosarul privind epidemia de pesta porcina, inceperea urmaririi penale in rem pentru savarsirea infractiunilor de raspandire a bolilor la animale sau plante si neglijenta in serviciu, a informat miercuri Parchetul General, informeaza AGERPRES . “La Sectia de urmarire penala si…

- Parchetul General informeaza, miercuri, ca, in dosarul privind epidemia de pesta porcina, procurorii au dispus inceperea urmaririi penale in rem pentru savarsirea infractiunilor de raspandirea bolilor la animale sau plante si neglijenta in serviciu. (continua) AGERPRES/(AS - editor: Madalina Cochinescu…

- In scrisoarea adresata conducerii AEP, Liviu Dragnea intreaba care au fost masurile dispuse de catre reprezentantii Autoritatii cu privire la modalitate de executare a obligatiilor rezultate din incheierea Contractelor de Prestari Servicii de catre filialele PNL, la alegerile din 2016.De…

- Procurorii militari au dispus inceperea urmaririi penale in rem pentru savarsirea infractiunilor de neluare a masurilor legale de securitate si sanatate in munca, nerespectarea masurilor legale de...

- Procurorii DIICOT au inceput urmarirea penala in rem in dosarul deschis dupa plangerea depusa de Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila. Dupa investigarea infractiunilor mentionate in plangerea penala, procurorii urmeaza sa anunte daca pun si persoane sub urmarire penala sau claseaza dosarul.…

- Fosta șefa a DIICOT, Alina Bica, a fost condamnata definitiv, ieri, de catre magistrații Instanței supreme, la o pedeapsa de 4 ani de inchisoare pentru favorizarea faptuitorului in dosarul in care a fost acuzata ca l-a scapat pe Adriean Videanu de sechestrul instituit pe 80 de acțiuni in dosarul „Romgaz”.

- Fostul deputat Vlad Cosma a anuntat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca isi retrage denuntul si declaratiile date anterior in dosarul privind finantarea ilegala a clubului Asesoft Ploiesti, in care sunt judecati Sebastian Ghita si fostul primar al municipiului Ploiesti Iulian Badescu.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a admis o cerere de sesizare a Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) cu o exceptie ridicata de fostul presedinte al Federatiei Romane de Box Rudel Obreja in dosarul "Gala Bute". Potrivit deciziei instantei, judecatorii au sesizat CCR cu exceptia de neconstitutionalitate…