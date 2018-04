Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Judetean Dambovita, Daniel Comanescu, vicepreședintele Luciana Cristea, secretarul județului Ivan Ivanoff și Valeriu Florin Gilia, director executiv Direcția Programe Europene din cadrul Consiliului Județean au participat la conferinta de presa organizata cu prilejul lansarii…

- Asta au incercat sa demonstreze reprezentanții Autoritatații Nationale de Management al Calitatii in Sanatate și ai Asociatiei Evaluatorilor de Servicii Medicale la intalnirea regionala de la Buzau, la care au participat peste 200 de specialisti din sistemul de sanatate. Organizat in scopul clarificarii…

- Ministrul Sanatații Sorina Pintea, președintele ANMCS Vasile Cepoi, profesori universitari și medici renumiți vor argumenta necesitatea unui management performant in sanatate și vor raspunde intrebarilor participanților, legate de acest subiect. Sub egida Autoritații Naționale de Management al Calitații…

- Cum alegem un spital, cum stim ca acest spital este la un standard corespunzator? Sunt probleme de care se ocupa Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate, al carui director, profesorul Vasile Cepoi, a avut amabilitatea de a ne acorda un interviu.

- Sub tema „Ameliorarea calitații vieții pacienților spitalizați – evaluare și perspective”, evenimentul va avea loc in data de 30 martie, in Amfiteatrul Facultații Controlul și Expertiza Produselor Alimentare a Universitații Bioterra. In contextul in care evaluarea și acreditarea Autoritații Naționale…

- Municipiul Turda a semnat contractul de finanțare nr. 44/26.01.2018 pentru proiectul „Consolidarea capacitații instituționale a Primariei Municipiului Turda prin implementarea sistemului de management al calitații”, finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativa, cofinanțat de Uniunea…

- Planul de ingrijiri pentru bolnavi este diferit de foaia de observatie clinica generala a medicului, un pacient urmand sa aiba doua fise: o foaie de observatie si un plan de ingrijire. Iar daca medicul vrea sa vada ce manevre i-a facut asistentul, poate sa verifice foarte usor. „Acest plan este in concordanta…

- Proiectul „Sistemul de management al calitatii conform ISO 9001” a fost depus de Consiliul Judetean Arad spre finantare prin Programul Operational Capacitate Administrativa si presupune structurarea unui sistem prin care obiectivele organizatiei sa fie atinse in mod real si cu eficienta. Concentrarea…