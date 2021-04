Stiri pe aceeasi tema

- Patru școli din Cluj-Napoca se vor moderniza din fonduri europene. Este vorba despre Liceul Onisifor Ghibu, Colegiul Tehnic Ana Aslan, Școala Nicolae Iorga și Seminarul Ortodox, iar valoarea totala de investiții este de 20 de mlilioane de euro. …

- La jumatate de an de cand s-a anunțat ca Guvernul va imprumuta 250 milioane de euro pentru construirea spitalului regional din Iași, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, iese public sa ceara, in sfarșit, sa i se permita contractarea creditului. Mesajul a fost transmis vineri, pe pagina de Facebook…

- Sala Polivalenta din Cluj-Napoca gazduiește, incepand de sambata și pana marți, 9 martie, partidele turneului final al Cupei Romaniei la baschet masculin. Sambata sunt programate cele 4 sferturi de finala: CSO Voluntari-BC Argeș Pitești (ora 11.45), SCMU Craiova-Steaua București (ora 14.45), CSU Sibiu-U-BT…

- CS Rapid Bucuresti, CSU Belor Galati si FC Arges s-au calificat, joi, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la volei feminin, in urma victoriilor obtinute in Sala Sporturilor 'Horia Demian' din Cluj-Napoca. CS Rapid a trecut dramatic de CSO Voluntari 2005, cu 3-2 (13-25, 27-29, 25-21, 25-22,…

- Asocierea de firme romanești Spedition UMB - Tehnostrade a inceput in forța construcția tronsonului din Autostrada Transilvania de 30 de kilometri de la Nadașelu la Zimbor, parte din cei 42 de kilometri pe care ii are contractați de la Nașadelu la Poarta Salajului. Zeci de utilaje au intrat in teren…

- Turneul 7 al Ligii Nationale de baschet masculin programeaza partide in grupele de la Voluntari, Bucuresti si Cluj-Napoca, intre 6-9 februarie, potrivit news.ro. La acest turneu, echipele CSM Focsani si CSM Miercurea Ciuc ”vor sta”. Programul partidelor este urmatorul: 6 februarie:…

- Pompierii din Harghita au intervenit, miercuri seara, pentru ridicarea a 49 de grenade ofensive, descoperite pe malul unui rau. ”Grenadele prezentau un real pericol, avand in vedere faptul ca erau intacte”, au transmis specialistii, potrivit Mediafax. ”In aceasta seara, echipa pirotehnica…