- "Urmarim foarte atent evolutia pestei porcine africane in Romania. Masuri exceptionale, precum supravegherea consolidata si alocarea de resurse umane adecvate, trebuie aplicate de autoritatile romane pentru a asigura gestionarea actualelor focare si izolarea bolii", a mentionat purtatorul de cuvant…

- Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Tulcea a demarat o actiune de sacrificare a tuturor suinelor din localitatile unde s-au inregistrat cazuri de pesta porcina africana (PPA), de creare, astfel, a unei zone libere de PPA, pentru a izola virusul si a limita extinderea…

- Virusul pestei porcine africane (PPA) a fost confirmat vineri seara la porcii dintr-o gospodarie din localitatea Crestur, judetul Bihor, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor...

- Virusul pestei porcine africane (PPA) a fost confirmat joi, la un porc, intr-o gospodarie din localitatea Istria, judetul Constanta, informeaza Agerpres, citand Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). “In urma confirmarii diagnosticului de catre Institutul…

- Potrivit Autoritații Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, in urma apariției pestei porcine africane in Delta Dunarii la porci domestici și mistreți, și, luand in considerare contextul epidemiologic din ultimele luni (focare de boala in județul Satu Mare atat la porcii domestici…

- Autoritatile din judetul Galati iau masuri sporite de securitate, dupa identificarea de cazuri de pesta porcina in judetul Tulcea, ultimul focar fiind descoperit in urma cu cateva zile peste Dunare, in localitatea tulceana Grindu, a anuntat miercuri subprefectul Mihai Manoliu, in cadrul unei sedinte…

- Autoritatile sanitar-veterinare din Gorj iau masuri pentru combaterea pestei porcine africane. Nicolae Calescu, directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Gorj, a declarat ca focare de pesta porcina africana au fost depistate la Satu Mare si la Tulcea, ...

- Premierul Pavel Filip a solicitat institutiilor responsabile sa ia masuri sporite pentru prevenirea raspandirii pestei porcine africane pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv prin neadmiterea introducerii in țara a carnii contaminate.