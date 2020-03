Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, a transmis un mesaj special pentru comunitatea maghiara, avand in vedere ca azi, 15 martie, se sarbatorește Ziua Maghiarilor de Pretutindeni. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul din Miercurea Ciuc, Raduly Robert Kalman, i-a indemnat pe locuitorii orasului, intr-o inregistrare postata pe Facebook, sa participe duminica la un flash-mob, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, transmite Agerpres. Indemnul vine in contextul in care autoritațile din Romania, dar și…

- Manifestarile dedicate Zilei maghiarilor de pretutindeni, sarbatorita pe 15 martie, vor fi anulate partial in municipiul Sfantu Gheorghe, ca urmare a masurilor dispuse de autoritatile centrale pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu noul coronavirus. Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal…

- Primaria capitalei anunta ca renunta la asa-numita taxa Oxigen Gabriela Firea, primarul Capitalei. Foto: Arhiva. Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca renunta la taxa Oxigen, care urma sa se aplice, de luna viitoare, pentru masinile poluante. Un sondaj realizat pe Facebook a aratat…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, ca va renunta la vinieta Oxigen si ca in luna martie va supune dezbaterii Consiliului General al Capitalei un proiect de hotarare care prevede anularea acestei taxe. Firea a spus ca in cele cinci zile de consultare, pe parcursul…

- Daniel Zamfir a spus marti ca singura solutie de a opri "dezastrul" este ca imprumuturile angajate de Guvern sa fie aprobate de Parlament. "Cred ca singura solutie sa-l oprim pe ministrul 'praf' sa ne bage-n faliment este ca imprumuturile angajate de Guvern sa fie aprobate de Parlament. Nu…

- Un copil de 11 ani a murit, sambata, dupa ce mașina in care era a derapat și a intrat intr-un parapet, pe un drum județean din Harghita.Polițiștii harghiteni spun ca accidentul s-a produs sambata dimineața, pe DJ 123/E, intre localitațile Șoimeni și Miercurea-Ciuc, conform Mediafax. Citește…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a anuntat, duminica, ca va va depune plangere la Politie, dupa ce mai multe indicatoare in limba maghiara au fost vandalizate in judetele Harghita si Mures. Este vorba despre denumirea in limba maghiara a oraselor Miercurea Ciuc si Odorheiul Secuiesc,…