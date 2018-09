Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost transportate la spital, luni seara, dupa o coliziune frontala intre doua autoturisme, pe DN 12, la iesire din Miercurea Ciuc spre Sancraieni. Drumul este blocat pe ambele sensuri, iar traficul deviat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Trei persoane au murit intr-un atac armat la o competitie de jocuri video din Jacksonville, Florida, au anuntat autoritatile americane. Printre cei decedati se afla si atacatorul, scrie The Guardian potrivit News.ro . Mike Williams, seriful din Jacksonville, a confirmat duminica seara ca doua persoane…

- In urma unor anchete efectuate de politia din Germania a fost descoperita o lista alcatuita de extremisti de dreapta in care sunt mentionate numele a peste 25.000 de persoane considerate opozanti politici, potrivit Ministerului german al Justitiei, relateaza marti dpa, preluata de Agerpres. …

- Un numar de 12 persoane au fost evacuate la Toplita, din casele aflate in apropierea locului in care s-a descoperit un depozit cu grenade neexplodate, specialistii pentru situatii de urgenta intervenind pentru co...

- Un atentat terorist a avut loc in orașul Leubeck, din nordul Germaniei. Un barbat inarmat cu un cuțit a urcat intr-un autobuz, in care se aflau 14 persoane și a inceput sa-i atace la intamplare.UPDATE: Surse apropiate forțelor de ordine arata ca unul dintre pasageri a murit. 12 persoane…

- 18 camine pentru persoane varstnice au fost verificate, in perioada 20 iunie – 13 iulie, de doua comisii mixte la ordinul prefectului judetului Suceava, Mirela Adomnicai. Raportul comisiilor mixte numite prin ordin de prefect pentru a verifica legalitatea functionarii caminelor de batrani din ...

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate Brasov, in cooperare cu autoritatile germane, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, au destructurat un grup infractional organizat, specializat in trafic de persoane, care ar fi cauzat un prejudiciu de 600.000 de euro statului…

- Autorizatiile de mediu necesare constructiei microhidrocentralei de pe raul Taia au fost emise ilegal, amenajarea hidroenergetica fiind realizata intr-un sit Natura, au stabilit, prin sentinta definitiva, la aproape patru ani de la punerea in functiune acesteia.