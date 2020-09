Prezenta unor ursi a fost semnalata, in ultimele 24 de ore, in municipiile Miercurea Ciuc si Odorheiu Secuiesc, dar animalele nu au fost gasite de fortele de ordine care au intervenit de urgenta. Biroul de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita a anuntat ca primul apel a fost primit la numarul de urgenta 112 joi seara, o femeie anuntand faptul ca un urs s-ar afla in apropierea izvorului de apa minerala din Sumuleu. La fata locului a fost trimis de indata un echipaj de jandarmerie din cadrul Detasamentului 1 Jandarmi Mobil, dar ursul nu a fost gasit in zona, jandarmii procedand…