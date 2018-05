Stiri pe aceeasi tema

- Un pelerinaj grandios are loc, sambata, la sculptura de lemn de tei a Fecioarei Maria, la Sumuleul Mic, langa Miercurea Ciuc. Se spune ca aceasta face minuni, iar printre participanti se vor afla presedintele Ungariei, Ader Janos, sotia sa si oficiali ai Guvernului de la Budapesta, transmite Radio Romania…

- E forfota mare in Harghita. Mii de credincioși se indreapta catre manastirea franciscana din Sumuleu Ciuc. Peste o suta de mii de pelerini sunt așteptați acolo la procesiunea romano-catolica de maine, considerata una dintre cele mai mari din sud-estul Europei.

- Presedintele Ungariei, Ader Janos, se afla in aceste zile in Romania. Politicianul a vizitat vineri Bacaul, beneficiind de protectie SPP si antemergator in trafic. Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei face apel la presedinte si la Guvern, acuzand liderul maghiar de actiuni de sfidare la…

- "Am venit din Miskolc si merg cu familia de Rusalii la Sumuleu Ciuc, pentru a ne ruga la statuia Fecioarei Maria. Este o traditie pe care o respectam de 20 de ani, de când venim din Ungaria la fratii nostri maghiari din Transilvania", a spus unul dintre calatorii spre Sumuleu Ciuc.…

- Reabilitat cu fonduri maghiare, Turnul Ciunt a fost inaugurat de catre Ader Janos, presedintele Ungariei. Acesta a mai participat si la vernisajul expozitiei comemorative dedicate poetului Arany Janos (1817-1882).

