Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, l-a invitat duminica pe ministrul Mediului, Costel Alexe, in judet, subliniind faptul ca situatia ursului lovit nu poate fi tratata ca un caz individual si punctand faptul ca demiterea de functie a prefectului nu rezolva problema ursilor din Harghita.



Intr-o "invitatie speciala" adresata ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, presedintele CJ Harghita, Borboly Csaba, precizeaza ca viata cetatenilor din Harghita, Covasna si Mures este in fiecare zi in pericol, din cauza faptului ca oricine se poate intalni…