- Depozit cu grenade neexplodate a fost descoperit, luni, in timpul unor lucrari de excavație pentru canalizare, la Toplița, județul Harghita. Zona a fost evacuata pe o distanța de 100 de metri, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU…

- Premierul Ungariei, Orban Viktor, a spus la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, judetul Harghita, ca Centenarul Marii Uniri nu este pentru maghiari un moment de sarbatoare. ”Romania a intrat in urma cu o suta de ani in epoca moderna. Intelegem ca, din punctul lor de vedere, este un moment de sarbatoare,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, mai multi membri ai Executivului de la Budapesta, parlamentari ungari, dar si alti reprezentanti ai sferelor civile si academice ale maghiarilor participa, incepand de miercuri, la lucrarile Universitatii de Vara si ale Taberei Studentesti de la Baile Tusnad. http://evz.ro/viktor-orban-vine-in-romania.html

- Douazeci de localitati din zece judete au fost afectate de ploi si vijelii in ultimele 24 de ore, cand au fost emise 76 atentionari si avertizari imediate cod galben si cod portocaliu de ploi, intensificari ale vantului, descarcari electrice si grindina de mici dimensiuni, anunta Inspectoratul General…

- Actualizare: Doua femei, care primisera, inițial, ingrijiri de la echipajul unei ambulanțe și au ramas la fața locului, au plecat apoi cu mașini particulare și s-au prezentat la UPU Piatra Neamț Actualizare: Conform declarației lt. col. Mihai Ciprian Mitrea, prim adjunctul ISU Neamț, aflat la fața locului,…

- O ursoaica a ramas captiva in interiorul unui tomberon, in Baile Tușnad. Ursoaica a fost eliberata de jandarmii harghiteni cu ajutorul unui localnic și s-a intors la puii care o așteptau in padure. Operațiunea fost posibila cu ajutorul mașinii de teren a localnicului care a sunat la 112. O ursoaica…

- Un camion incarcat cu cherestea a fost cuprins de flacari, , vineri, pe DN 13 A, in localitatea harghiteana Praid. Șoferul a fost atenționat de ceilalți participanți la trafic ca din autovehiculul pe care il conduce iese fum. Nu s-au inregistrat victime, dar traficul este blocat.Purtatorul…

- Un copil de 9 ani din satul Calugareni, comuna Martinis, a ajuns duminica la spital dupa ce a fost atacat de un urs in timp ce se afla cu vacile la pascut si era insotit de tatal sau, a declarat pentru AGERPRES presedintele Consiliului Judetean (CJ) Harghita, Borboly Csaba. Potrivit sursei citate,…